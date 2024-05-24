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  • Переселенці з Донеччини та Луганщини можуть отримати безкоштовне житло на Києвщині: як подати заявку
Ольга Романова
редактор
17:31, 24 травня
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Переселенці з Донеччини та Луганщини можуть отримати безкоштовне житло на Києвщині: як подати заявку

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Переселенці з Донеччини та Луганщини можуть отримати безкоштовне житло на Києвщині: як подати заявку

Внутрішні переселенці з Донеччини, Херсонщини, Луганщини, Запоріжжя, Сумщини та Харківщини можуть претендувати на тимчасове житло в селі Колонщина на Київщині.

Це буде комплекс із 119 індивідуальних одно-, дво- та трикімнатних будинків, де зможуть поселити понад 150 людей. Тут збудують спеціальні будинки для людей з фізичними особливостями. Кожен буде оснащений меблями, побутовою технікою та всім необхідним, повідомляє «Місія Хансена в Україні».

Проживання – безкоштовне. Пріоритет для поселення надають людям старшого віку, які втратили житло.

Щоб подати заявку на проживання, потрібно заповнити реєстраційну форму.

 «Містечка Хансена» – це проєкт, який надає житло родинам, які втратили домівку через російське вторгнення. Засновник та благодійник проєкту – американець Делл Лой Хансен.

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#Донеччина #Луганщина #переселенці #житло
Ольга Романова
редактор
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