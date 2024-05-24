Переселенці з Донеччини та Луганщини можуть отримати безкоштовне житло на Києвщині: як подати заявку

Внутрішні переселенці з Донеччини, Херсонщини, Луганщини, Запоріжжя, Сумщини та Харківщини можуть претендувати на тимчасове житло в селі Колонщина на Київщині.



Це буде комплекс із 119 індивідуальних одно-, дво- та трикімнатних будинків, де зможуть поселити понад 150 людей. Тут збудують спеціальні будинки для людей з фізичними особливостями. Кожен буде оснащений меблями, побутовою технікою та всім необхідним, повідомляє «Місія Хансена в Україні».



Проживання – безкоштовне. Пріоритет для поселення надають людям старшого віку, які втратили житло.



Щоб подати заявку на проживання, потрібно заповнити реєстраційну форму.



«Містечка Хансена» – це проєкт, який надає житло родинам, які втратили домівку через російське вторгнення. Засновник та благодійник проєкту – американець Делл Лой Хансен.