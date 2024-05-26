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  • DeepState: На Донеччині російськи війська окупували Уманське
Ольга Романова
редактор
17:06, 26 травня

DeepState: На Донеччині російськи війська окупували Уманське

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DeepState: На Донеччині російськи війська окупували Уманське

Аналітики DeepState повідомляють про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.

Про це повідомляється на телеграм-каналі DeepState.

"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці".

Уманське — село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області, в Україні. Населення становить 176 осіб.

Селом проходять автомобільні шляхи місцевого значення:

  •  С051801 Нетайлове — Орлівка (у межах села вулицею Сонячна)
  •  С051807 Уманське — Новопокровське (6,6 км)
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#Донеччина #Уманське #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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