DeepState: На Донеччині російськи війська окупували Уманське

Аналітики DeepState повідомляють про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.

Про це повідомляється на телеграм-каналі DeepState.

"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці".

Уманське — село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області, в Україні. Населення становить 176 осіб.

Селом проходять автомобільні шляхи місцевого значення: