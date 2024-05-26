17:06, 26 травня
DeepState: На Донеччині російськи війська окупували Уманське
Аналітики DeepState повідомляють про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.
Про це повідомляється на телеграм-каналі DeepState.
"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці".
Уманське — село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області, в Україні. Населення становить 176 осіб.
Селом проходять автомобільні шляхи місцевого значення:
- С051801 Нетайлове — Орлівка (у межах села вулицею Сонячна)
- С051807 Уманське — Новопокровське (6,6 км)
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