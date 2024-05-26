ЗСУ знищили російську САУ «Гвоздика» біля Авдіївського коксохімічного заводу, - ВІДЕО

Бійці з роти розвідки 47 окремої механізованої бригади виявили ворожу ціль біля Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомляється на телеграм-каналі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ. Російська самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» перебувала на бойовій позиції у розгорнутому положенні.



Завдяки вдалому корегуванню славетні оператори дронів Strike Drones Company влучно запалили російську техніку.

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Ольга Романова редактор