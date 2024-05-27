На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули, три поранено

За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще 3 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 15 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді в Антонівці 2 людини загинули і 1 поранена, у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.



Краматорський район. У Закітному Лиманської громади 2 будинки зруйновані і 5 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.



Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.



