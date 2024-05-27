Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули, три поранено
Ольга Романова
редактор
09:52, 27 травня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули, три поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули, три поранено

За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 3 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 15 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді в Антонівці 2 людини загинули і 1 поранена, у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади 2 будинки зруйновані і 5 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...