Бурбас: Піхальонок повертається до "Шахтаря"

Як стверджує журналіст Ігор Бурбас, півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок знову гратиме за "Шахтар".

"Олександр Піхальонок - без пʼяти хвилин гравець "Шахтаря". За моєю інформацією, принципової домовленості між всіма сторонами досягнуто. Залишилися певні фінансові нюанси і гравець повернеться в табір "гірників". Заміна Судакову?", - написав Бурбас у Telegram.

27-річний Олександр Піхальонок – вихованець Академії "Шахтаря" та фіналіст Юнацької ліги УЄФА сезону-2014/15. За першу команду "гірників" дебютував у травні 2017 року, а всього провів 7 матчів. У 2018–2019 роках Піхальонок грав у Прем'єр-лізі за "Маріуполь", а у сезоні-2020/21 – на правах оренди за Дніпро-1. У червні 2021-го футболіст був проданий "Дніпру-1".

Додамо, що цього сезону Піхальонок забив 6 голів і зробив 6 асистів у 31 матчі за "Дніпро-1".