15:21, 27 травня
Співаковський: «У боротьбу за Герреро вже увімкнулися «Динамо» та «Шахтар»
Ведучий спортивного каналу «ТаТоТаке» Михайло Співаковський заявив, що боротьбу за нападника «Зорі» панамського легіонера Гереро ведуть обидва українські гранди.
Про це Співаковський заявив в ефірі останнього випуску «ТаТоТаке».
«З того, що я знаю, у боротьбу за Герреро, у певному сенсі, вже увімкнулися «Динамо» та «Шахтар».
Конкретизую. Принаймні, представники «Динамо та «Шахтаря» контактували з представниками або Герреро, або «Зорі», або із самим Герреро щодо потенційного переходу».
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