17:45, 27 травня
В окупованій Макіївці облили червоною фарбою памʼятник соратнику "Мотороли" Жозі, - ФОТО
У тимчасово окупованій Макіївці на бульварі 8 вересня облили червоною фарбою пам'ятник бойовику Володимиру Жозі.
Володимир Жога з позивним “Воха” народився 1993 року в Донецьку. З 2014 році він воював проти Збройних сил України на боці терористів так званої “ДНР”.
Також Жога був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.
Після цього Жога очолив збройне угруповання "Спарта". Його було вбито у 2022 році під час захоплення росіянами Волновахи.
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