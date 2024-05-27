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  • В окупованій Макіївці облили червоною фарбою памʼятник соратнику "Мотороли" Жозі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
17:45, 27 травня

В окупованій Макіївці облили червоною фарбою памʼятник соратнику "Мотороли" Жозі, - ФОТО

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В окупованій Макіївці облили червоною фарбою памʼятник соратнику "Мотороли" Жозі, - ФОТО

У тимчасово окупованій Макіївці на бульварі 8 вересня облили червоною фарбою пам'ятник бойовику Володимиру Жозі.

Володимир Жога з позивним “Воха” народився 1993 року в Донецьку. З 2014 році він воював проти Збройних сил України на боці терористів так званої “ДНР”.

В окупованій Макіївці облили червоною фарбою памʼятник соратнику "Мотороли" Жозі, - ФОТО, фото-1

Також Жога був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.

Після цього Жога очолив збройне угруповання "Спарта". Його було вбито у 2022 році під час захоплення росіянами Волновахи. 

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#Макіївка #Жога #памʼятник #Моторола
Ольга Романова
редактор
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