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  • Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини
Ольга Романова
редактор
18:34, 27 травня

Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини

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Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини

Українській стороні вдалося повернути 11-річного хлопчика з тимчасового окупованої території Донеччини. Дитина понад два роки перебувала в окупації.

Про це повідомляє  Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"До Мінреінтеграції звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя", — ідеться у повідомленні міністерства.

Матір не могла самотужки переправити дитину на контрольну Україні територію. 

"За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини.", — розповіли у міністерстві.

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#Донеччина #окупація #дитина #повернення
Ольга Романова
редактор
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