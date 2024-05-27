Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини

Українській стороні вдалося повернути 11-річного хлопчика з тимчасового окупованої території Донеччини. Дитина понад два роки перебувала в окупації.

Про це повідомляє Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"До Мінреінтеграції звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя", — ідеться у повідомленні міністерства.

Матір не могла самотужки переправити дитину на контрольну Україні територію.

"За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини.", — розповіли у міністерстві.