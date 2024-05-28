09:17, 28 травня
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За добу захисники України знищили 1460 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 503800 (+1460)
- танків ‒ 7692 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40)
- артилерійських систем – 13 029 (+48)
- РСЗВ – 1085 (+1)
- засоби ППО ‒ 815 (+0)
- літаків – 357 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15)
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0)
- кораблі/катери ‒ 27 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46)
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Дані уточнюються.
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