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За добу захисники України знищили 1460 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 503800 (+1460)

танків ‒ 7692 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40)

артилерійських систем – 13 029 (+48)

РСЗВ – 1085 (+1)

засоби ППО ‒ 815 (+0)

літаків – 357 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15)

крилаті ракети ‒ 2221 (+0)

кораблі/катери ‒ 27 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46)

спеціальна техніка ‒ 2122 (+4). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор