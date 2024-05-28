На Донеччині затримали мешканку Слов’янська, яка передавала окупантам інформацію про розташування ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання ще однії російської інформаторки на Донеччині.

За даними спецслужби, жінка шпигувала за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська та очікувала на повну окупацію регіону. Вона обходила прифронтову місцевість, де намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ, інформує пресцентр СБУ.

Також фігурантка «в темну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов.

Розвіддані месенджером пересилала своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань РФ воює проти України.

Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки Росії, які перебувають поблизу передової східного фронту.

За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб.

Також під час розслідування стало відомо, що у спілкуванні з бойовиком-зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених, замість обміну. Після проведення додаткових заходів для убезпечення позицій українських військ, співробітники СБУ затримали жінку у її власному помешканні.

Нею виявилась 66-річна ідеологічна прихильниця рашизму.

Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.