В окупованій Макіївці вантажівка знесла 4 електричні стовпи під напругою і зникла з місця події, - ФОТО

Цієї ночі у тимчасово окупованій Макіївці на вул.Можайська вантажівка знесла 4 електричні стовпи під напругою і зникла з місця події.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси один із стовпів упав на машину та ворота житлового будинку, також були вирвані лічильники з будинків та коробки інтернету.

Провід під напругою лежать по всій вулиці та в річці.