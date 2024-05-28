11:24, 28 травня
В окупованій Макіївці вантажівка знесла 4 електричні стовпи під напругою і зникла з місця події, - ФОТО
Цієї ночі у тимчасово окупованій Макіївці на вул.Можайська вантажівка знесла 4 електричні стовпи під напругою і зникла з місця події.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси один із стовпів упав на машину та ворота житлового будинку, також були вирвані лічильники з будинків та коробки інтернету.
Провід під напругою лежать по всій вулиці та в річці.
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