На "Донбас Арені" окупанти вирішили русифікувати емблему "Шахтаря", - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку на стадіоні "Донбас Арена" прибрали літеру "А" з емблеми ФК "Шахтар".

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року, понад десяти років тому відбувся останній, на сьогоднішній день, матч "Шахтаря" на клубному стадіоні - "Донбас Арена".

Урочисте відкриття «Донбас Арени» відбулося 29 серпня 2009 року, а вже 27 вересня «Шахтар» провів перший матч на новому стадіоні, розгромивши «Оболонь» 4:0. Дебютний гол забив бразильський півзахисник Жадсон.



Загалом «Шахтар» зіграв на «Донбас Арені» 102 матчі. У цих поєдинках донецька команда здобула 80 перемог, 14 разів завершила зустрічі внічию, зазнала 8 поразок. «Оранжево-чорні» забили суперникам 238 м’ячів, пропустили 50.



Найчастіше «гірники» грали на «Донбас Арені» з київським «Динамо»: стадіон 7 разів приймав українське класико, й усі ці матчі «Шахтар» виграв із загальним рахунком 17:3. Також на «Донбас Арені» «оранжево-чорні» провели 20 єврокубкових поєдинків, у яких здобули 9 перемог за 7 нічиїх та 4 поразок (різниця м’ячів: 32–16).





