На Донеччині воїни ЗСУ знищили колону російських окупантів, - ВІДЕО

На Донеччині воїни 47 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал бригади.

"Мінуснули танк, БМП-2, БТР та російську піхоту! 47 окрема механізована бригада розносить окупантів.



Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою. Зустрічне сонце також заважало нашим пілотам. Насправді у таких мовах важко сконцентруватися, однак немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company (https://t.me/strikedronescompany). (https://t.me/strikedronescompany)



Як результат — росіяни втратили техніку та поплатилися своїм жалюгідним життям", - йдеться в дописі.