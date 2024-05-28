Окупанти скинули на Олексієво-Дружківку півторатонну авіабомбу: поранено троє людей, пошкоджено сотню будинків, - ВІДЕО

Троє людей поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці.



Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.



Триває ліквідація пожеж. Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали.



Подолати наслідки удару допомагатимуть благодійні фонди «Янголи спасіння» і «Актед».



Крім того, сформовано заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги, — розраховуємо, що кожна постраждала сім'я отримає грошову виплату.