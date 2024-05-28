З 3 червня на Донеччині розпочинається безкоштовна евакуація до Рівненської області: як подати заявку
Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донеччини.
Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 3 червня 2024 року обов’язкова евакуація буде здійснюватися до Рівненської області, повідомляє Донецька ОВА.
Евакуація до Рівненської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (03.06; 11.06; 19.06; 27.06).
Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:
залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290;
дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у м. Покровськ;
оселитися у Рівненській області - це безкоштовно.
Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.
Влада надає такі соціальні гарантії:
• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Рівненської області;
• щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;
• разова виплата цивільному населенню, яке евакуюється;
• гуманітарна допомога;
• психологічна допомога;
• медична допомога тощо;
Евакуація — це складно, але необхідно!