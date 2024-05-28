З 3 червня на Донеччині розпочинається безкоштовна евакуація до Рівненської області: як подати заявку

Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донеччини.

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 3 червня 2024 року обов’язкова евакуація буде здійснюватися до Рівненської області, повідомляє Донецька ОВА.

Евакуація до Рівненської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (03.06; 11.06; 19.06; 27.06).

Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у м. Покровськ;

оселитися у Рівненській області - це безкоштовно.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Влада надає такі соціальні гарантії:

• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Рівненської області;

• щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;

• разова виплата цивільному населенню, яке евакуюється;

• гуманітарна допомога;

• психологічна допомога;

• медична допомога тощо;

Евакуація — це складно, але необхідно!