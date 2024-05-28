Як переселенці можуть повідомити про пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків
Українці можуть повідомляти про пошкодження та руйнування житла внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків за допомогою застосунку чи порталу Дія.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які рф має виплатити за всі руйнування і злочини.
До Реєстру можна повідомити про такі типи житла:
• приватний будинок;
• квартира;
• дачний будинок;
• садовий будинок;
• інше житлове приміщення.
Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади.
Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта. Зокрема, якщо житло – на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Щоб скористатися послугою через портал Дія:
1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису.
2. Виберіть у розділі «Каталог послуг» – «Заява про відшкодування збитків», натисніть «Подати заяву».
3. Заповніть заяву – підтвердьте дані або додайте необхідну інформацію.
4. Перевірте сформовану заяву та натисніть «Відправити».