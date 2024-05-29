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За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Сили оборони знищили за добу 1300 окупантів та 33 бойових броньованих машин ворога. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 505 100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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