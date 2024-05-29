09:32, 29 травня
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Росіяни скинули три керовані авіабомби на Торецьк: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО
Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку.
Про це повідомив очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін.
Ввечері, 28 травня, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю.
На місці події тривають рятувальні роботи — точна кількість жертв буде відома пізніше.
Крім того, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людина поранена у Віролюбівці Костянтинівської громади.
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