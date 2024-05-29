Росіяни скинули три керовані авіабомби на Торецьк: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку.

Про це повідомив очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері, 28 травня, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю.



На місці події тривають рятувальні роботи — точна кількість жертв буде відома пізніше.



Крім того, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людина поранена у Віролюбівці Костянтинівської громади.