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  • Росіяни скинули три керовані авіабомби на Торецьк: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
09:32, 29 травня
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Росіяни скинули три керовані авіабомби на Торецьк: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

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Росіяни скинули три керовані авіабомби на Торецьк: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку.

Про це повідомив очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері, 28 травня, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю.

На місці події тривають рятувальні роботи — точна кількість жертв буде відома пізніше.

Крім того, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людина поранена у Віролюбівці Костянтинівської громади.

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#Донеччина #Торецьк #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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