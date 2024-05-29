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  • Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток
Ольга Романова
редактор
16:09, 29 травня

Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток

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Напередодні вночі росіяни скинули на Селидове дві керовані авіабомби — поцілили у приватний будинок. На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка.

Про це 29 травня повідомила Донецька ОВА.

"Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка. Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - йдеться у повідомленні.

Всього внаслідок удару в місті пошкоджено 10 будинків і крамниця — усі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту.

Як повідомила поліція Донеуцької області, за добу росія вбила трьох жителів Донеччини, 14 зазнали поранень, серед них – дитина.

"Поліція зафіксувала 2262 влучання.  Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди. Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка Перша", - розповіли поліцейські.

Руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.

"На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву", - пишуть у Нацполіції.

Також по Костянтинівці війська рф вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.

Три авіаудари ракетою (бомбою) «Гром-Е1» росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення експрес-доставки.

На Торецьк росія спрямувала три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство.

Є поранений у Віролюбівці,  пошкоджено приватний будинок

Ліквідація наслідків атаки триває.

Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-1
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-2
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-3
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-4
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-5
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-6
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-7
Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток, фото-8
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#Донеччина #обстрілиДонецькаобласть #вбиті #рашисти #російськіобстріли
Ольга Романова
редактор
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