Рашисти скинули на Селідове 2 керовані авіабомби. Загинув чоловік і підліток

Напередодні вночі росіяни скинули на Селидове дві керовані авіабомби — поцілили у приватний будинок. На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка.



Про це 29 травня повідомила Донецька ОВА.

"Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка. Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - йдеться у повідомленні.



Всього внаслідок удару в місті пошкоджено 10 будинків і крамниця — усі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту.

Як повідомила поліція Донеуцької області, за добу росія вбила трьох жителів Донеччини, 14 зазнали поранень, серед них – дитина.



"Поліція зафіксувала 2262 влучання. Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди. Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка Перша", - розповіли поліцейські.



Руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.



"На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву", - пишуть у Нацполіції.



Також по Костянтинівці війська рф вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.



Три авіаудари ракетою (бомбою) «Гром-Е1» росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення експрес-доставки.



На Торецьк росія спрямувала три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство.



Є поранений у Віролюбівці, пошкоджено приватний будинок



Ліквідація наслідків атаки триває.