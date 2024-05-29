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Ольга Романова
редактор
18:22, 29 травня
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Окупанти за день тричі обстріляли Лиман на Донеччині: поранено вісім людей, - ФОТО

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Окупанти за день тричі обстріляли Лиман на Донеччині: поранено вісім людей, - ФОТО

Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів  міста Лиман Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти за день тричі обстріляли Лиман на Донеччині: поранено вісім людей, - ФОТО, фото-1



Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.  На місці події працюють всі відповідальні служби.


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#Донеччина #Лиман #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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