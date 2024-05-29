18:22, 29 травня
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Окупанти за день тричі обстріляли Лиман на Донеччині: поранено вісім людей, - ФОТО
Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів міста Лиман Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі. На місці події працюють всі відповідальні служби.
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