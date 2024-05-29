На Донеччині прийняли рішення про евакуацію родин з дітьми з прифронтових громад

Важливе рішення про евакуацію родин з дітьми з деяких населених пунктів області прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зокрема, необхідно вивезти дітей з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської ТГ, села Прогрес Гродівської ТГ та селища Зоря Іллінівської ТГ. Тепер маємо отримати погодження від Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Маємо розуміти, які сили і засоби будуть залучатися до евакуації населення у разі необхідності, наскільки ми до цього готові, і яким чином буде організовано взаємодію.

Доручив керівникам ВА визначити заздалегідь маршрути евакуації та наявність транзитних хабів.

Також нагадав, що минулого тижня ми зупинили роботу освітніх консультаційних пунктів для школярів, дитячих спортивних секцій та гуртків. Це питання керівники ВА мають тримати на контролі.

Окремо обговорили оздоровлення та відпочинок дітей, які зазнали травм через війну, потребують психологічної допомоги та відпочинку», - повідомив Вадим Філашкін.