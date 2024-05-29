Переселенці з Донеччини можуть отримати фінансову допомогу для розвитку бізнесу: як подати заявку

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з нашим партнером ГО ”Центр Зайнятості Вільних Людей” розпочинає другу фазу Програми підтримки економічної стійкості України (ERP), яка сприяє розвитку мікропідприємництва для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Взяти участь у цій програмі та отримати відповідну фінансову допомогу можуть ВПО, які знаходяться у Дніпропетровській та Донецькій областях (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності) та планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності. Програма допоможе вам подолати складні життєві обставини та зменшити свою залежність від зовнішньої підтримки.

Середній розмір фінансової допомоги в межах цієї програми складає 2600 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі згідно з такими критеріями:

- чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;

- відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

- життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;

- спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;

- розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;

- досвід ведення бізнесу;

- наявність соціальної або фінансової вразливості. Ми також будемо оцінювати ваші заявки на отримання допомоги, зважаючи на безпекові ризики, визначені Mercy Corps.

Зверніть увагу, що подання заявки на участь у цій програмі є можливим лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці

За додатковою інформацією щодо участі в програмі звертайтеся до наших партнерів ГО ”Центр Зайнятості Вільних Людей” за телефонами: +380 (97) 460 10 48