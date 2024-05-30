Ситуація на фронті на ранок 30 травня: протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень

Загалом за добу відбулося 116 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'яти ракетних ударів, 58 авіаударів із застосуванням 94 КАБів, провели понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни продовжують проводити наступальні дії. Минулої доби було дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області.

На Луганському напрямку ворог здійснив дев'ять спроб прорвати оборону військ у районі Тернів, Торського і в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку армія України відбила п'ять атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники відбили сім атак у районі Кліщіївки, Нового, Іванівського, Богданівки Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 35 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка. Ворог за підтримки авіації намагався вибити захисників.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне, Костянтинівка, Парасковіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону. Росіяни задіювати авіацію.

На Времівському ворог провів сім безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Оріхівському армія України відбили п'ять атак у районах населених пунктів Малі Щербаки і Мала Токмака.

На Придніпровському окупанти здійснили сім безуспішних атак.