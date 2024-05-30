09:31, 30 травня
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За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб
- танків ‒ 7710 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22)
- артилерійських систем – 13101 (+35)
- РСЗВ – 1088 (+1)
- засоби ППО ‒ 815 (+0)
- літаків – 357 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22)
- крилаті ракети ‒ 2222 (+0)
- кораблі /катери ‒ 27 (+0)
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53)
- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).
Дані уточнюються.
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