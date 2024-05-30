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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
13:57, 30 травня
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На порталі "Дія" запустять електронне бронювання військовозобов’язаних

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На порталі "Дія" запустять електронне бронювання військовозобов’язаних

На порталі "Дія" запустять функціонал електронного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на щорічній конференції Forbes "Гроші для Перемоги", передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - розповіла Черногоренко.

Вона зазначила, що, на думку Міноборони, "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".

"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - сказала Черногоренко.

Вона також повідомила, що Міноборони "зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів".

"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - додала Черногоренко.

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#Дія #бронювання #військовозобов’язані
Роман Лазоренко
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