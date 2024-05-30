Блискуча атака на російський Чорноморський флот: вражено сім кораблів окупантів

Сьогодні вночі, 30 травня, внаслідок нічної комбінованої атаки на тимчасово окупований Крим були пошкоджені або потоплені сім ворожих кораблів та суден, а саме чотири десантних катери, два пароми та лоцманський катер окупантів.

Про це повідомляють телеграм-канали так званих російських воєнкорів

Під час нічної атаки враження отримали паром «Конро Трейдер» і паром «Авангард». Останній із-за пошкоджень сів на мілину.

Крім цього, пошкодження отримали 4 транспортно-десантних катери КС 701, два з яких затонули.

Також повідомляється про затоплення внаслідок нападу українських БЕКа, лоцманського катера «Мечта».

Нагадаємо, що раніше від ГУР зʼявилася інформація, щоб бійці підрозділу "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 показали ефективний результат і завдали ударів по корабельно-катерному складу росіян на захопленій території.