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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
17:48, 30 травня

Український дрон вразив російську підстанцію у Краснодарському краї

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Український дрон вразив російську підстанцію у Краснодарському краї

У ніч на 30 травня Краснодарському краї російської федерації українські дрони вдало атакували трансформаторну підстанцію у станиці Вишестебліївській.

Про це повідомляє так званий оперштаб Краснодарського краю

«Уламки дрона потрапили до трансформаторної підстанції у станиці Вишестебліївській. Постраждалих немає», - повідомляє оперштаб.

Ще один українській БПЛА, нібито впав у районі селища Волна. Але як звітують росіяни пошкоджень інфраструктури там немає.

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#росія #війна #дрони #підстанція
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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