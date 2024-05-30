Український дрон вразив російську підстанцію у Краснодарському краї

У ніч на 30 травня Краснодарському краї російської федерації українські дрони вдало атакували трансформаторну підстанцію у станиці Вишестебліївській.

Про це повідомляє так званий оперштаб Краснодарського краю

«Уламки дрона потрапили до трансформаторної підстанції у станиці Вишестебліївській. Постраждалих немає», - повідомляє оперштаб.

Ще один українській БПЛА, нібито впав у районі селища Волна. Але як звітують росіяни пошкоджень інфраструктури там немає.