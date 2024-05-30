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  • Кабмін вдосконалив режим функціонування місць тимчасового проживання для переселенців
Ольга Романова
редактор
19:06, 30 травня

Кабмін вдосконалив режим функціонування місць тимчасового проживання для переселенців

Кабмін вдосконалив режим функціонування місць тимчасового проживання для переселенців

Сьогодні Уряд ухвалив зміни до постанови Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, зміни передбачають:

1. До 1 січня 2025 року продовжено термін для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами.

2. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, поселення ВПО тепер стане можливим на 60 днів. Раніше це було 30 днів.

3. Тепер під місця тимчасового проживання ВПО можна облаштовувати і нежитлові приміщення. До прикладу, готелі та гуртожитки.

4. Тепер, якщо МТП було відремонтовано за рахунок міжнародних донорів, то таке МТП не можна виключити з переліку МТП. Це дозволить не допустити безпідставного виселення ВПО із МТП.

Зазначене рішення Уряду сприятиме захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

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#Квбмін #житло #переселенці
Ольга Романова
редактор
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