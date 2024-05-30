Кабмін вдосконалив режим функціонування місць тимчасового проживання для переселенців

Сьогодні Уряд ухвалив зміни до постанови Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».



Про це повідомляє Мінреінтеграції.



Зокрема, зміни передбачають:



1. До 1 січня 2025 року продовжено термін для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами.



2. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, поселення ВПО тепер стане можливим на 60 днів. Раніше це було 30 днів.



3. Тепер під місця тимчасового проживання ВПО можна облаштовувати і нежитлові приміщення. До прикладу, готелі та гуртожитки.



4. Тепер, якщо МТП було відремонтовано за рахунок міжнародних донорів, то таке МТП не можна виключити з переліку МТП. Це дозволить не допустити безпідставного виселення ВПО із МТП.



Зазначене рішення Уряду сприятиме захисту прав внутрішньо переміщених осіб.