У червні внутрішні переселенці почнуть отримувати субсидію на оренду житла

Для багатьох українців, які через війну стали внутрішньо переміщеними особами, найболючішим залишається питання пошуку житла. Частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання (модульні містечка, гуртожитки тощо), хтось знайшов прихисток в друзів чи родичів. Проте, з різних причин, хтось не може або не хоче там проживати, комусь – приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло.

Для вирішення цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла. Плануємо реалізувати його в рамках експериментального проекту протягом двох років, повідомляє Мінсоцполітики.

Особливість субсидії - це те, що іі розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному місті країни. Адже ціна на оренду у Киіві, Миколаіві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

Так, за даними дослідження, проведеного аналітичною компанією CEDOS за підтримки Ради Європи на замовлення Мінсоцполітики, ціни на житло в Києві на 22% (до 8,4 тис. грн за однокімнатну квартиру) вищі за середні по країні, у Миколаєві та Миколаївському регіоні – нижчі на 30-35% (не перевищують 4,5 тис. грн), а на Закарпатті – вищі у 2,5 рази порівняно з середніми по країні (досягаючи 17 тис. грн за однокімнатну квартиру).

Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні і становлять в діапазоні від 2,8 тис. грн до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру, в обласних центрах в зазначених регіонах показник буде трохи вищим, від 3,2 тис.грн до 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло; а також доходи домогосподарства і іі спроможність оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. У подальшому цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави.

Наразі даний проєкт рішення погоджується в середині Уряду та із зацікавленими органами влади. Мінсоцполітики очікує, що після затвердження відповідного рішення Уряду, вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки для них.

