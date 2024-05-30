22:05, 30 травня
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В окупованій Макіївці "Деу" влетіла в електропору: загинув чоловік, - ФОТО
У тимчасово окупованій Макіївці в ДТП загинув чоловік.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси 20-річний водій "Daewoo Nexia" втратив керування та влетів у стовп ЛЕП на проспекті Генерала Данилова, 8.
Від одержаних травм хлопець помер на місці.
В окупованій Макіївці "Деу" влетіла в електропору: загинув чоловік, - ФОТО
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