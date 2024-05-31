«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у вихідні переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та арт-терапевтичний сеанс

«Культурний хаб Донеччина» в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих та дітей на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.

Як повідомляє Донецька ОДА 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей запрошуємо малечу на свято «День дитячих пригод» в парк «Співоче поле» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 31. Захід передбачає проведення творчих майстер-класів на будь-який смак, веселі руханки, запальні танці, командні ігри тощо. Разом з дітьми можна буде пізнавати нове, спілкуватися та просто весело і цікаво провести час.

2 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму «Кохання не за розміром».

Також до Міжнародного дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України заплановано для відвідувачів хабу: на знак пам’яті про загиблих дітей творчий майстер-клас з виготовлення білих голубів та розміщення їх на деревах та дитячому майданчику, як символ перерваного життя.

Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням https://t.me/culture_space_donetchyna.