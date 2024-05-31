Ситуація на фронті на ранок 31 травня: протягом доби відбулося 127 бойових зіткнень

Загалом протягом доби було 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаудари, зокрема з 97 КАБами, провела понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби було три бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку було дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Мясожарівка, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в Серебрянському лісі.

На Сіверському оборонці відбили 15 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 атак ворога в районі Кліщіївки, Нового, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.

На Покровському захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити армію України.

На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне.

На Оріхівському захисники відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Новоандрївка, Мала Токмачка та інших.

На Придніпровському росіяни намагаються вибити підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснили 14 атак.