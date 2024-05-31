Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики російських військ в Криму, - ВІДЕО

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму



За даними наших джерел, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї рф повідомляє телеграм-канал "Реальна війна".



Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.



Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.