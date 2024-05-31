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  • Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики російських військ в Криму, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
12:05, 31 травня
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Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики російських військ в Криму, - ВІДЕО

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Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики російських військ в Криму, - ВІДЕО

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму

За даними наших джерел, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї рф повідомляє телеграм-канал "Реальна війна".

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

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#ЗСУ #СБУ #Крим #окупанти #знищення
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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