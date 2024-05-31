На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: три людини поранено, зруйновано будинки

За 30 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці і 1 у Північному.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.



Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. Росіяни скинули КАБ-250 на Північне Торецької громади: поранено 1 людину, пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.



