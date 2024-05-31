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  • На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова: вона мріяла зняти репортаж про звільнення рідного Луганська
Ольга Романова
редактор
12:48, 31 травня
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На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова: вона мріяла зняти репортаж про звільнення рідного Луганська

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На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова: вона мріяла зняти репортаж про звільнення рідного Луганська

У четвер, 30 травня, у Слов’янську Донецької області трагічно загинула 31-річна військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.

 Про це повідомляє канал “Дім”.

 Анастасія працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей. Вона мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.

"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене – все. Наразі це – сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуття болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", – говорила Анастасія Волкова.

На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова: вона мріяла зняти репортаж про звільнення рідного Луганська , фото-1

Анастасія Волкова народилась у Щасті Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2022 була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.

Про обставини загибелі журналістки повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Анастасія загинула у Слов’янську. Йшла містом, зупинилися на перехресті, очікуючи можливості перейти дорогу. У цей час перед нею зіткнулися дві автівки. Автомобіль відкинуло на Анастасію".

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#Донеччина #Словʼянськ #Волкова #загибель #Луганськ
Ольга Романова
редактор
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