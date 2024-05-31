На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова: вона мріяла зняти репортаж про звільнення рідного Луганська
У четвер, 30 травня, у Слов’янську Донецької області трагічно загинула 31-річна військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.
Про це повідомляє канал “Дім”.
Анастасія працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей. Вона мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.
"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене – все. Наразі це – сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуття болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", – говорила Анастасія Волкова.
Анастасія Волкова народилась у Щасті Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.
У червні 2022 була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Про обставини загибелі журналістки повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Анастасія загинула у Слов’янську. Йшла містом, зупинилися на перехресті, очікуючи можливості перейти дорогу. У цей час перед нею зіткнулися дві автівки. Автомобіль відкинуло на Анастасію".