Україна повернула тіла 212-ти полеглих захисників: серед них загиблі на Донбасі

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212-ти полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла полеглих захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.