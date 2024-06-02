На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула, вісім поранено

За 1 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Птичому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 8 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівці пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю; під вогнем Курахове і Гостре. В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Новогродівській громаді у Птичому 1 людина загинула, пошкоджено 3 будинки; у Михайлівці пошкоджено 4 будинки і 2 адмінбудівлі; в Орлівці пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 28 будинків. У Слов'янську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 7 у Північному і 1 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.