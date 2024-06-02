Перемога «Реалу» в Лізі чемпіонів забезпечила «Шахтарю» участь у груповому турнірі та гарантувала 50 млн євро

У суботу, першого червня, Реал на «Вемблі» у Лондоні обіграв дортмундську Боруссії із рахунком 2:0 у фіналі Ліги чемпіонів, як і обіцяв півзахисник мадридців Лука Модрич спортивному директору Шахтаря Даріо Срні.

Тому цей результат став дуже позитивним не тільки для іспанського гранду та Андрія Луніна, а й для «гірників», повідомляє «Українській футбол».

Справа у тому, що у разі перемоги Боруссії донеччанам довелося б грати у кваліфікації до наступної Ліги чемпіонів, але після перемоги Реалу «гірники» отримали пряму путівку в основний раунд турніру.

При жеребкуванні Ліги чемпіонів-2024/25 Шахтар буде у другому кошику та зіграє по одному поєдинку з двома командами з кожного з чотирьох кошиків – включно зі своїм – за регламентом також не може бути більш ніж двох суперників з однієї країни.

Відзначимо, що клуби які виходять в основний етап ЛЧ, отримають гарантовані 17.4 мільйони фунтів, ще по 1.8 млн можна заробити за кожну перемогу в ліговому раунді, і по 0.6 млн за нічию. Фініш у топ-8 дасть 1.7 млн, а нижче 28-го місця – 0.9 млн.

1/8 фіналу дасть змогу заробити 9.4 млн, 1/4 – 10.7 млн, 1/2 – 12.8, друга сходинка – 17.1, а перемога – 21.4 мільйонів фунтів. Також до цих сум варто додати гроші, що виплачуються за історичний коефіцієнт і телевізійний пул, які розраховуються для кожного клубу окремо.

Шахтар вже точно гарантовано отримає приблизно 50 млн євро.

Щоб і надалі претендувати на пряму путівку в Лігу чемпіонів незалежно від місця України у таблиці коефіцієнтів УЄФА, Шахтарю потрібно бути найрейтинговішим клубом серед всіх представників країн, які йдуть нижче десятого місця у ТК.