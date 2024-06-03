09:17, 3 червня
За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів
Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 15 002 бойових броньованих машин ворога та 18 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
- артилерійських систем – 13280 (+47) од,
- РСЗВ – 1090 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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