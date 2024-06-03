За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів

Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 15 002 бойових броньованих машин ворога та 18 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,

танків ‒ 7779 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,

артилерійських систем – 13280 (+47) од,

РСЗВ – 1090 (+1) од,

засоби ППО ‒ 824 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),

крилаті ракети ‒ 2268 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,

спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.