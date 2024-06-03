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  • На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
09:48, 3 червня
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На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 2 червня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 2 у Білозерському і Залізному, 1 у Вовчому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 49 людей, у тому числі 8 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем — околиці Миколаївської громади.

Бахмутський район. У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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