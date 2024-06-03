На Донеччині загинув Почесний громадянин Сєвєродонецьку Андрій Ширшиков

Загинув Почесний громадянин Сєвєродонецьку Андрій Ширшиков.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



Ще на початку тижня йому святково вручили звання до 90-річчя міста, а вже наприкінці - отримали звістку про його загибель.





Дружина Андрія - Ольга, написала у фейсбук: «Мене вбили двічі». У листопаді 2022 вона втратила брата – Андрія Жидкова, а тепер росіяни забрали і її чоловіка.



У 2021 році Андрій підписав контракт резервіста зі 111-ю окремою бригадою ТрО, а від початку повномасштабного боронив Україну у складі підрозділу на різних напрямках.



У складі зведеного підрозділу, Андрій висунувся працювати на позиції одного з підрозділів своєї бригади - відбивав штурм противника.



В ході виконання бойового завдання, знаходячись під ворожим обстрілом та стримуючи піхоту противника, отримав поранення несумісне з життям. Загинув на Донеччині.



Андрій казав, що боявся забуття. Але тепер він назавжди залишиться у пам‘яті луганчан.