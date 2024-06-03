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  • «Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:16, 3 червня
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«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО

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«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО

Завдяки активістам руху «Жовта Стрічка» символи спротиву з’являються в тимчасово окупованому Донецьку постійно.

Про це повідомляється у телеграм-каналі руху.

«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО, фото-1

Синьо-жовті прапори, патріотичні плакати, жовті стрічки — усе це доказ того, що спротив триває.

«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО, фото-2



Донецьк в очікуванні деокупації.

«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО, фото-3
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#Донецьк #спротив #ЖовтаСтрічка
Ольга Романова
редактор
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