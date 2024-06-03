«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО

Завдяки активістам руху «Жовта Стрічка» символи спротиву з’являються в тимчасово окупованому Донецьку постійно.

Про це повідомляється у телеграм-каналі руху.

Синьо-жовті прапори, патріотичні плакати, жовті стрічки — усе це доказ того, що спротив триває.





Донецьк в очікуванні деокупації.