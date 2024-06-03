12:16, 3 червня
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«Донецьк - це Україна!» Активісти спротиву демонструють український характер міста, - ФОТО
Завдяки активістам руху «Жовта Стрічка» символи спротиву з’являються в тимчасово окупованому Донецьку постійно.
Про це повідомляється у телеграм-каналі руху.
Синьо-жовті прапори, патріотичні плакати, жовті стрічки — усе це доказ того, що спротив триває.
Донецьк в очікуванні деокупації.
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