12:53, 3 червня
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Росіяни скинули на село в Донеччині керовану авіабомбу: загинули дві людини, серед них дитина
Дві людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед загиблих — 12-річний хлопець.
Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.
Вже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, — а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім'я.
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