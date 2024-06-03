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Росіяни скинули на село в Донеччині керовану авіабомбу: загинули дві людини, серед них дитина

Дві людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Серед загиблих — 12-річний хлопець.



Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.



Вже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, — а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім'я.

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Ольга Романова редактор