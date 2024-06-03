На Донеччині оголошено евакуацію родин із дітьми з Лиману та ще шести сіл

У Донецькій області оголосили евакуацію дітей із Лиману та шести сіл через погіршення безпекової ситуації в регіонах.

Про це йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що безпекова ситуація у регіоні за останній тиждень значно погіршилася.

«З огляду на постійні важкі обстріли, на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС схвалили важливе рішення про евакуацію родин із дітьми з деяких населених пунктів області. Зокрема, необхідно вивезти дітей з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади», — йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що «наразі в обласній військовій адміністрації чекають на погодження цього рішення від Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану».

Влада закликала місцеве населення евакуюйтесь до безпечніших регіонів України і не ризикувати своїм життям та життями своїх близьких.