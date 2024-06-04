Ситуація на фронті на ранок 4 червня: протягом доби відбулося 137 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося загалом 137 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари, зокрема з застосуванням 56 КАБів, здійснила 2200 обстрілів, зокрема 128 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Загалом учора було 11 бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку було 16 бойових зіткнень. Захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки і Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 27 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Іванодарівка, Виїмка, Роздолівка Луганської області.

На Краматорському напрямку захисники зупинили сім спроб ворога прорвати оборону військ у районах Калинівки, Нового, Іванівського і Кліщіївки Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Поле, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Невельське Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне, де російські загарбники за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону українських військ у напрямку населеного пункту Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку учора відбулося сім бойових зіткнень у районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили п'ять безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав Ковальов.