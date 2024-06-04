09:52, 4 червня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1290 російських окупантів
За останню добу російська армія втратила ще 1290 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб.
Також РФ втратила 15 танків (всього 7794), 18 бойових броньованих машин (15020), 65 артилерійських систем (13345) та 2 РСЗВ (1092).
Інші втрати окупантів:
- засоби ППО ‒ 827 (+3),
- літаки – 357,
- гелікоптери – 326,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2268,
- кораблі/катери ‒ 27,
- підводні човни ‒ 1,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 18228 (+69),
- спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...