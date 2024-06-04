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  • З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:23, 4 червня

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО

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З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО

У понеділок, 3 червня, з Донецької області до Рівненської області вирушив черговий евакуаційний поїзд.

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО, фото-1



Завдяки зусиллям органів влади, «Білих Янголів» та волонтерів, 34 жителів прифронтових громад, серед яких 5 дітей, були переміщені до більш безпечного регіону України, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО, фото-2



Всі евакуйовані отримали безкоштовне харчування, воду, психологічну підтримку, а діти та підлітки – тревел-набори та рюкзаки. Разом з ними також були евакуйовані пухнасті члени родин: 2 кішки та 2 собаки.

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО, фото-3



Нагадуємо, у Рівненській області вже підготовлені місця компактного поселення для безкоштовного розміщення донеччан.

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО, фото-4



Евакуйовані до Рівненської області отримують додаткові соціальні гарантії, у тому числі:

• щомісячну виплату допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;
• разову виплату цивільному населенню, яке евакуюється;
• гуманітарну допомогу;
• психологічну допомогу;
• медичну допомогу тощо.

З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО, фото-5
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#Донеччина #Рівенщина #евакуація #поїзд
Ольга Романова
редактор
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