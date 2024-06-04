З Донеччини до Рівенщини евакуаційний поїзд вивіз 34 жителів прифронтових громад, дві кішки та дві собаки, - ФОТО

У понеділок, 3 червня, з Донецької області до Рівненської області вирушив черговий евакуаційний поїзд.





Завдяки зусиллям органів влади, «Білих Янголів» та волонтерів, 34 жителів прифронтових громад, серед яких 5 дітей, були переміщені до більш безпечного регіону України, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.





Всі евакуйовані отримали безкоштовне харчування, воду, психологічну підтримку, а діти та підлітки – тревел-набори та рюкзаки. Разом з ними також були евакуйовані пухнасті члени родин: 2 кішки та 2 собаки.





Нагадуємо, у Рівненській області вже підготовлені місця компактного поселення для безкоштовного розміщення донеччан.





Евакуйовані до Рівненської області отримують додаткові соціальні гарантії, у тому числі:



• щомісячну виплату допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;

• разову виплату цивільному населенню, яке евакуюється;

• гуманітарну допомогу;

• психологічну допомогу;

• медичну допомогу тощо.