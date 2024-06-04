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На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, та ще дві поранено

За 3 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Михайлівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей. Оперативна ситуація по області станом на ранок 4 червня.



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.



Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем околиці Селидівської громади.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі Смерчів обстріляна Дружківка.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.

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Ольга Романова редактор