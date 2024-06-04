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  • На окупованій Донеччині порахували кількість населення
Ольга Романова
редактор
11:56, 4 червня
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На окупованій Донеччині порахували кількість населення

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На окупованій Донеччині порахували кількість населення

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни підрахували кількість мешканців.

За даними так званого "віцепрем'єра днр"  Васильєва, на 1 квітня 2024 року в на окупованій Донеччині проживало 2 121 453 особи.

З них:

- Діти віком до 6 років - 212 145 (10%);

- Підлітки від 7 до 17 років - 250 331 (11,8%);

- Молодь від 18 до 29 років - 254 574 (12%);

- дорослі віком від 30 до 60 років - 912 225 (43%);

- Літні люди від 60 до 80 років - 462 477 (21,8%);

- довгожителі (80 років +) - 29 700 (1,4%).

При цьому жінок у "днр" помітно більше – 1 186 104 осіб (55,91%) проти 933 349 чоловіків (44,09%).

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#днр #населення
Ольга Романова
редактор
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