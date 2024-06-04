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  • У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
18:59, 4 червня
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У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО

У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО

Сьогодні, 4 червня, у Словʼянську попрощалися із Анастасією Волковою – журналісткою телеканалу FREEDOM, яка народилась у Луганську.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Усі гарячі точки фронту, репортажі з-під обстрілів, - Настя звикла ризикувати життям заради правди, але доля забрала її неочікувано, у ДТП.

У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО , фото-1



Наша Настя завжди мріяла про повернення до Луганська. Саме її репортаж мав стати першим зі звільненого обласного центру. Але, на жаль, мрія дівчини так і не збулася...

У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО , фото-2



Настя пішла, але залишила після себе тисячі сюжетів. Вона буде жити в сотнях розказаних історій про наших волелюбних людей та незламних оборонців, у кожному кадрі наших рідних міст,  у нашій пам’яті.

У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО , фото-3



Поховали Анастасію у Слов’янську. Попрощатися із журналісткою у прифронтове місто приїхали колеги зі всієї країни, рідні та знайомі, герої її сюжетів та ті, хто залишався поза кадром.

У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО , фото-4



Провів Настю в останню путь і Михайло Хуторянський, начальник Красноріченської селищної військової адміністрації. Вона часто знімала життя та побут луганчан, які залишаються жити на деокупованих територіях, попри небезпеку.

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#Донеччина #Словʼянськ #Волкова #загибель #Луганськ
Ольга Романова
редактор
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