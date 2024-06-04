У Словʼянську попрощалися із луганською журналісткою Анастасією Волковою, - ФОТО

Сьогодні, 4 червня, у Словʼянську попрощалися із Анастасією Волковою – журналісткою телеканалу FREEDOM, яка народилась у Луганську.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



Усі гарячі точки фронту, репортажі з-під обстрілів, - Настя звикла ризикувати життям заради правди, але доля забрала її неочікувано, у ДТП.





Наша Настя завжди мріяла про повернення до Луганська. Саме її репортаж мав стати першим зі звільненого обласного центру. Але, на жаль, мрія дівчини так і не збулася...





Настя пішла, але залишила після себе тисячі сюжетів. Вона буде жити в сотнях розказаних історій про наших волелюбних людей та незламних оборонців, у кожному кадрі наших рідних міст, у нашій пам’яті.





Поховали Анастасію у Слов’янську. Попрощатися із журналісткою у прифронтове місто приїхали колеги зі всієї країни, рідні та знайомі, герої її сюжетів та ті, хто залишався поза кадром.





Провів Настю в останню путь і Михайло Хуторянський, начальник Красноріченської селищної військової адміністрації. Вона часто знімала життя та побут луганчан, які залишаються жити на деокупованих територіях, попри небезпеку.